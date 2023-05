Verkehr Autobahnbrücke Rahmede wird gesprengt - Wissing vor Ort

07. Mai 2023 | Quelle: dpa

Das Bauwerk ist bis zu 70 Meter hoch und 17.000 Tonnen schwer. Bild: Bild: dpa

Lüdenscheid (dpa) - Die Rahmede-Talbrücke an der Autobahn 45 in Nordrhein-Westfalen wird am Sonntag in Lüdenscheid gesprengt. Das bis zu 70 Meter hohe und 17.000 Tonnen schwere Bauwerk soll am Mittag (12.00 Uhr) in ein gigantisches Fallbett stürzen.