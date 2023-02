Verkehr: Bund beschließt Zuschüsse für Deutschland-Ticket bis 2025

Der Gesetzentwurf, der Reuters vorliegt, deutet allerdings an, dass es in kommenden Jahren nicht beim Preis von 49 Euro bleiben muss. So ist von „einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abo“ die Rede. Zudem heißt es, für die Jahre nach 2023 würden Bund und Länder gemeinsam klären, wie die Finanzierung mit den „vereinbarten Zuschüssen in Höhe von je 1,5 Milliarden“ sowie den Ticketeinnahmen sichergestellt wird.