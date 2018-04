Verkehr: Bund erwartet Milliarden an Mehreinnahmen aus Lkw-Maut

„Die Milliarden an Mehreinnahmen durch die Lkw-Maut fließen direkt in den Ausbau unseres Straßennetzes. Wir werden die Mauteinnahmen von durchschnittlich 7,2 Milliarden Euro pro Jahr auf alle Regionen Deutschlands verteilen“, kündigte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) an.