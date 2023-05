Verkehr Die Engpässe der neuen Ampel-Verkehrspläne

Und lösen will es die Ampel. Mit einem neuen Gesetz zur Beschleunigung der Verfahren bei Verkehrsprojekten. Auf das hatten sich SPD, Grüne und FDP schon Ende März nach einer Marathonsitzung geeinigt. Den Schienenverkehr will die Regierung schneller ausbauen, auch Radwege, vor allem aber 144 Autobahnprojekte sollen Priorität bei der Fertigstellung bekommen. Das Deutschland-Tempo der LNG-Terminals soll an Land kommen.