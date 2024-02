Verkehr Diese Kosten entstehen durch Staus

Kein Ausweg also? Nicht ganz, sagt Axhausen: „Eine ganz klare Methode, um den Stau zu reduzieren, ist die Bepreisung: Dynamische Straßengebühren also, mit denen man den Autofahrern signalisiert, wenn ihr zu diesem Zeitpunkt fahren wollt, steht ihr miteinander um die Nutzung in Konkurrenz, daher verlangen wir einen hohen Preis.“ Diese Lösung hält er jedoch für unpopulär in der Bevölkerung, die Umsetzung wäre seiner Meinung nach nicht das Problem.



