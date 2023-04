Verkehr Klimaaktivisten blockieren 30 Stellen in Berlin

24. April 2023 | Quelle: dpa

Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation blockieren die Stadtautobahn in Berlin. Die Polizei spricht am Morgen von rund 30 Aktionen im Stadtgebiet. Bild: Bild: dpa

Die Klimagruppe Letzte Generation hat am Montag wie angekündigt mit mehreren Blockaden den Verkehr in Berlin behindert. Die Polizei sprach rund eineinhalb Stunden nach Beginn der Aktionen von rund 30 Orten im Stadtgebiet, an denen Klimaaktivisten auf der Straße standen, dort festgeklebt waren oder Transparente hielten.