Verkehr Was uns Staus kosten

Und das kostet: Der Verkehrsexperte Kay Axhausen von der ETH Zürich rechnet in einer aktuellen Untersuchung in der Schweiz für die Zeitkosten zwischen 20 und 30 Franken – übertragen auf Deutschland sind das etwa 21 bis 32 Euro pro Stunde. Das deckt sich mit früheren Erhebungen. „Damit werden die Kosten der durch Staus verlorenen Zeit bewertet“, sagt Axhausen. „Die Annahme hinter diesen Kosten ist, dass die Menschen in dieser Zeit etwas anderes hätten tun können.“ Übertragen auf die ADAC-Staubilanz für Deutschland wären das allein 13,6 Millionen Euro an direkten Zeitkosten.