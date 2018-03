Und für wie realistisch halten Sie so ein Szenario?

Leider ebenfalls für recht unrealistisch. Der ÖPNV ist in Deutschland noch immer in ein Regulierungskorsett aus den 30er Jahren gezwängt. Dieses Korsett heißt Personenbeförderungsgesetz. So lange wir das nicht grundlegend reformieren, wird sich nur wenig ändern.