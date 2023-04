Mit Blockabfertigungen an der deutsch-österreichischen Grenze dosiert Tirol deshalb schon seit einigen Jahren immer wieder den Lkw-Verkehr an bestimmten Tagen. In der Folge kommt es zu langen Staus in Bayern. Dies hatte in den vergangenen Jahren für viel Streit zwischen Bayern und Tirol gesorgt, bis hin zu wiederholten Klagedrohungen aus Bayern. Der Freistaat reagierte zudem mit Durchfahrtsverboten für Transit-Lkw in Regionen entlang der Autobahn, um an Tagen mit Blockabfertigung in Tirol Ausweichverkehr und verstopfte Ortsdurchfahrten in Bayern zu verhindern.