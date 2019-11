Verkehrsminister Das PR-Einmaleins des Andi Scheuer

Dank des Brandbriefs war Scheuer plötzlich nicht mehr (nur) der CSU-Hallodri, der im Verdacht steht, eine Pkw-Maut gegen jede Warnung zu früh durchgedrückt zu haben. Sondern auch der führungsstarke Minister, der einen mies performenden Staatskonzern an die Kandare nimmt. Ultimatum schlägt Untersuchungsausschuss. Fürs erste jedenfalls.



2. Wenn Du sympathisch und nahbar erscheinen willst, nutze Instagram

Egal ob Twitter, Facebook oder Instagram – Scheuer und sein Ministerium sind auf allen Kanälen präsent. Die Inszenierung seiner Politik ist so professionell, dass selbst sein Medienteam nicht ohne eigenes Branding auskommt: „Neuigkeitenzimmer“ heißt das moderne Büro, in dem Presseanfragen beantwortet und die sozialen Medien bespielt werden. „Newsroom“ – so etwas ist von gestern. Scheuers Sprecher, als ehemaliger Boulevardjournalist mit den Mechanismen von Schein und Sein in der Politik bestens vertraut, geht als dauertwitternder Schatten seines Chefs höchstpersönlich in den Social-Media-Nahkampf mit Umweltaktivisten, Oppositionspolitikerinnen oder Journalisten.