Denn aus Sicht des Scheuer unterstellten Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hat der Autobauer mehrere unzulässige Abschalteinrichtungen in der Motorsteuerung versteckt. Das sorgt dafür, dass die Abgasreinigung auf der Straße nicht mehr funktioniert – und ein Auto zu viele gesundheitsschädliche Stickoxide in die Luft bläst. Daimler will die vom Bund beanstandeten Funktionen in der Motorsteuerung nun zwar schnell beseitigen. Offene Rechtsfragen seien aber noch in einem Widerspruchsverfahren zu klären, teilte der Autobauer mit.