Verkehrsminister Scheuer Letzte Ausfahrt Wahrheit

In den Tagen, bevor Union und SPD ihr Klimakonzept festzurrten und vorstellten, sah es so aus, als könne Scheuer als großer Verlierer dastehen. Die Regierung wollte noch einmal durchrechnen, welcher Bereich wie viel CO2 einsparen kann. Scheuers Ministerium allerdings, so die Kritik aus anderen Ressorts, sei nicht in der Lage gewesen, rechtzeitig Zahlen für diese abschließenden Berechnungen zu liefern. Vielleicht wollte er das auch nicht. Umweltverbände jedenfalls erneuerten ihre Kritik mit harschen Worten. Journalisten forderten in Talkshows Scheuers Rücktritt.