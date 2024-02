Verkehrsministerium Volker Wissing entlässt Abteilungsleiter

Bundesverkehrsminister Volker Wissing zieht personelle Konsequenzen wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei einer Fördermittelvergabe. Der FDP-Politiker entschied, einen Abteilungsleiter des Ministeriums mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden, wie Staatssekretär Stefan Schnorr am Donnerstag mitteilte. Grund der Entlassung sei ein nicht mehr vorhandenes Vertrauensverhältnis. Zudem sei ein Referatsleiter versetzt worden. In der Sache geht es um eine Vergabe für ein Wasserstoffprojekt von 2021 in der vorigen Wahlperiode. Auslöser der Konsequenzen sind nun bekannt gewordene Dokumente.