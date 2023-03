Verkehrsministerkonferenz Fokus auf offenen Fragen zum 49-Euro-Ticket

Zu den weiteren Themen auf der Agenda zählen eine Reform der Passagierkontrollen an den Flughäfen und mehr Tempo-30-Zonen in den Kommunen. Die Zonen sind in den Ländern stark umstritten. Bei den Sicherheitskontrollen haben die Länder dem Bund vorgeschlagen, die Zuständigkeit dafür von der Bundespolizei auf die Flughäfen zu übertragen. Während der Corona-Pandemie war es vor allem in Ferienzeiten zu überlangen Wartezeiten an den Kontrollen gekommen.