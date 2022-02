Verkehrspolitik Benzin auf Rekordhoch: Union fordert Entlastungen

Die Union hat angesichts der Rekord-Spritpreise Entlastungen der Autofahrer gefordert und der Ampel-Koalition Tatenlosigkeit vorgeworfen. „Obwohl sich diese Entwicklung seit Monaten abzeichnet und wahrscheinlich auch noch so weitergehen wird, schweigt die Ampel“, sagte Unions-Fraktionsvize Ulrich Lange (CSU) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.