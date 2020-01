Verkehrspolitik „Fast zynisch“ – Unionsfraktionsvize Linnemann greift Umweltministerin Schulze an

Linnemann kritisierte, gerade das Umweltministerium habe sich gegen eine Integration des deutschen Verkehrssektors in den EU-Emissionshandel gesperrt. „Jetzt sinken die Emissionen nur in der Industrie und im Energiesektor, in jenen Sektoren also, die schon Teil des EU-Emissionshandels sind.“ Das Umweltministerium sollte seine Blockade gegen eine wirklich europäische Klimapolitik aufgeben. „Das Klima kennt keine Sektor- und Ländergrenzen, gute Klimapolitik auch nicht.“