Verkehrspolitik Mehr Klarheit: Wissing kritisiert Bundesländer

25. November 2023 | Quelle: dpa

Nach gescheitertem Gesetz: Verkehrsminister Volker Wissing appelliert an die Länder, Positionen intern besser abzustimmen. Bild: Bild: dpa

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat von den Bundesländern mehr Klarheit in der Verkehrspolitik verlangt. „Ich fordere die Verkehrsminister der Länder auf, die Positionen, die sie in der Verkehrsministerkonferenz vertreten, künftig innerhalb ihrer Landesregierungen besser abzustimmen”, sagte der FDP-Politiker am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.