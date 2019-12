Verkehrspolitik: Vorerst kein flächendeckendes Diesel-Fahrverbot in Frankfurt

In der Main-Metropole wird wie in knapp 40 größeren Städten bundesweit der seit 2010 in der EU geltende Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft immer noch nicht eingehalten. Die seit Jahren rollende Klagewelle der DUH gegen mittlerweile 39 Städte hat bisher nur in wenigen Fällen zu Fahrverboten geführt.