Verkehrspolitik: Wissing schmiedet Allianz gegen geplantes Verbrenner-Aus 2035

Deutschland hat mit Italien und einer Reihe osteuropäischen Staaten eine Blockade-Allianz gegen das geplante Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035 geschmiedet. Man brauche jetzt eine Antwort der EU-Kommission darauf, wie klimaneutrale Autos technologieoffen weiterbetrieben werden könnten, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) nach einem Treffen mit Amtskollegen am Montagabend in Straßburg. „Wir wollen was Konkretes sehen, damit sind wir uns auch mit anderen einig.“