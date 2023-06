Verkehrsreform Wissing: Kein flächendeckendes Tempo 30 in Städten

20. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ein Tempo 30 Schild mit einem Zusatzschild für die Geschwindigkeitsbegrenzung zu bestimmten Zeiten. Bild: Bild: dpa

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will Kommunen bei der Verkehrsplanung neue Entscheidungsspielräume vor Ort ermöglichen. „Erleichterungen schaffen wir vor allem für Sicherheitsmaßnahmen an Spielplätzen, hochfrequentierten Schulwegen und Fußgängerüberwegen. Ein flächendeckendes Tempo 30 wird es aber nicht geben”, sagte Wissing am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.