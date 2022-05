Auch hierzulande wurden Projekte nicht nur angekündigt, wie das in Baden-Württemberg. In Hagen wurde beispielsweise erst vor Kurzem die Fahrradbrücke an der Volmemündung eröffnet. Im Vergleich zu den Beispielen aus Neuseeland oder China wirkt das Ganze eher bodenständig – was Radfahrerinnen und Radfahrer, die einfach nur ohne Umwege ans Ziel kommen wollen, aber nicht stören dürfte.

Bild: imago images