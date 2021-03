Verkehrswende Klimaschutz im Verkehr braucht ein neues finanzielles Fundament

Rund 7,4 Milliarden Euro nahm der Bund im vergangenen Jahr – trotz Corona – durch die Lkw-Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen ein. Mit diesem Geld hätte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer umfassend in den Ausbau des Bahnnetzes, in saubere Busse und sichere Radwege investieren können. Doch statt in klimafreundliche und bezahlbare Mobilität für alle Menschen zu investieren, steckte Andreas Scheuer die Einnahmen aus der Lkw-Maut vollständig in den Straßenbau. Und das, obwohl Deutschland nicht nur über ein sehr dichtes Straßennetz verfügt, sondern auch nach China und den USA über das drittlängste Autobahnnetz auf der ganzen Welt. Einen objektiven Bedarf an großen Neubauprojekten von Autobahnen gibt es in Deutschland nicht.