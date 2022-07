Verkleinerung des Bundestags Bewegung im Ringen um eine Wahlrechtsreform

Die Union warnte davor, dass mit einer Reform nicht alle Wahlkreisgewinner in den Bundestag einziehen könnten. Ihr Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei bezeichnete das in der „Bild am Sonntag“ als verfassungswidrig. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnte in der Zeitung: „Wenn die Ampel-Fraktionen sich zu so einem Manöver entschließen würden, werden wir dagegen umgehend Verfassungsklage einreichen.“ Die Union favorisiert ein Modell, bei dem die Direktmandate unabhängig von den Zweitstimmen besetzt werden.