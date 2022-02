Verkürzter Genesenenstatus in Deutschland Vollständig geimpft oder genesen – was seit Dienstag gilt

Das Bundesgesundheitsministerium begründet diesen Schritt mit der neuen Omikron-Variante. Die Festlegung des RKI sei aus wissenschaftlicher Sicht erfolgt, sagte ein Ministeriumssprecher am 17. Januar in Berlin. Hintergrund sei, dass aufgrund der vorherrschenden Omikron-Variante ein sehr viel größeres Risiko bestehe, bereits nach drei Monaten erneut zu erkranken oder das Virus zu übertragen. Die vorherige Zeitspanne von sechs Monaten habe gegolten, so lange man mit der vorherrschenden Delta-Variante umgehen musste. Die neue Vorgabe knüpft an eine vom Bundesrat am 14. Januar besiegelte Verordnung an und gilt seit dem 15. Januar 2022. Demnach müssen Genesenennachweise Kriterien entsprechen, die das RKI auf einer Internetseite veröffentlicht. Dazu gehört: