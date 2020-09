Verlängerung des Kurzarbeitergeldes „Missbrauch von Kurzarbeit ist die Ausnahme“

Er habe im Frühjahr gerade angefangen, die Verkaufsstände für die Mobilfunkmesse in Barcelona aufzubauen, als die Nachricht von der Absage der Messe kam, erzählt Ingo Zippel. „Das war der Beginn, danach ging nichts mehr“. Der gelernte Architekt ist Geschäftsführer der „Minga Network“ in Berlin, einem Handwerksbetrieb mit 30 Festangestellten, der sich auf Messebau spezialisiert hat. Wie so viele in der Branche ist die Firma von der Coronakrise besonders hart getroffen. An diesem Mittwoch hat Zippel hohen Besuch.