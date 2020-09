Verlängerung des Kurzarbeitergelds „Missbrauch von Kurzarbeit ist die Ausnahme“

„Kurzarbeit ist im Moment die stabilste Brücke über ein wirtschaftlich tiefes Tal und versetzt viele Unternehmen in die Lage, Fachkräfte halten und sich erneuern zu können“. Die Idee von der „kreativen Zerstörung ist nicht mein Ansatz“, bekräftigt Heil. Die Kurzarbeit würde zudem nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisieren und dabei helfen, nach dem Abklingen der Pandemie wieder durchstarten zu können.



Die Gefahr von Missbrauch des Kurzarbeitergeldes sieht Heil nur als sehr gering an. „Ich kann nicht ausschließen, dass es angesichts der Masse der Fälle zu einzelnen Mitnahmeeffekten komme, sagt er mit Blick auf die aktuell 5,3 Millionen Kurzarbeiter in Deutschland. Aber für die große Zahl der Unternehmen könne er das nicht bestätigen. „Missbrauch ist die Ausnahme“, betont Heil. Vielmehr würden die Firmen das Instrument gleichermaßen für Substanzerhalt und Erneuerung nutzen. Außerdem gebe es einen Anreiz für Innovationen, weil ab 1. Juli 2021 nicht mehr die vollen Sozialbeiträge übernommen werden, es sei denn ein Unternehmen investiere in Qualifizierung und Weiterbildung. „Meine Wahrnehmung ist nicht, dass sich die Unternehmen auf Kurzarbeit ausruhen“, so der Bundesarbeitsminister.

Inzwischen haben rund 880.000 Unternehmen Kurzarbeit beantragt. Bei Stichproben hat die Bundesagentur für Arbeit bei Stichproben rund 900 Fälle von möglichem Missbrauch gefunden. Die zuletzt festgestellte Steigerung der Fälle wird auf die neu geschaffene Möglichkeit zurückgeführt, dass Arbeitnehmer ein Meldeformular von der Website der Bundesagentur nutzen können, um auf Verdachtsfälle in ihrem Betrieb hinzuweisen.