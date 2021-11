Verletzliche Verwaltungen „Diese Bedrohung muss jede Kommune ernst nehmen“

Was bedeutet das konkret?

Wir haben beispielsweise ein IT-Grundschutzprofil für Kommunen entwickelt. Das heißt aber auch: Wir helfen, wo wir können, aber an manchen Stellen haben wir keine Handhabe. So gibt es etwa keine direkte Meldepflicht an das BSI bei IT-Sicherheitsvorfällen in Kommunen. Die Meldewege in den Bundesländern sind zudem unterschiedlich organisiert. Dem BSI liegen daher keine Informationen zur Gesamtheit der IT-Sicherheitsvorfälle in Kommunen vor.



In Anhalt-Bitterfeld waren Fachleute des BSI zur Unterstützung im Einsatz. Wie häufig sind Sie bei Landes- und Kommunalbehörden insgesamt tätig?

Sobald wir von einem IT-Sicherheitsvorfall in Kommunen erfahren, bieten wir unmittelbar Unterstützung an. Das kann eine direkte und konkrete Beratung sein, das Bereitstellen technischer Informationen, etwa zu einer speziellen Schadsoftware, oder auch Hilfe durch best-practice-Empfehlungen.