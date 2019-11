Vermeintlicher Reform-Kraftakt Jenseits der Grundrente drohen neue Gerechtigkeitslücken

Es geht dabei auch um die Frage der längeren Lebensarbeitszeit – aber eben nur unter anderem. Vor allem müsste endlich offen darüber nachgedacht werden, wie sich das Einzahlen in die Altersvorsorge auch tatsächlich für alle lohnt. Für alle.



Konzepte gibt es. In der CDU denken junge Abgeordnete über einen Umstieg auf eine steuerfinanzierte Sockelrente ohne Wenn und Aber nach. Das ist zugegeben ein Riesenprojekt für Übermorgen, aber ein durchaus bestechendes.



Und bei den Liberalen plädieren sie – das wäre viel leichter umsetzbar – für eine so genannte Basisrente, die jedem Grundsicherungsempfänger im Alter einen Freibetrag bei der gesetzlichen Rente zusichern würde. Klingt kompliziert? Bedeutet aber einfach nur, dass jeder, der Hartz im Alter beantragen muss, von einem gesetzlichen Rentenanspruch etwas behalten darf. Es würde sich also immer auszahlen, eingezahlt zu haben.



Die Grundrente hätte dann ihr Gutes, wenn sie nicht das Ende der Debatte markierte. Sondern ihren Anfang.