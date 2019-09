Vermögen und Einkommen Die armen Exportweltmeister

Die Schweiz führt nicht überraschend die Liste der Medianeinkommen mit 63.543 Dollar an. Abgesehen von Island weist die Schweiz das höchste Vermögen pro Kopf aller in der Credit-Suisse-Studie aufgeführten Staaten auf: In der Schweiz beträgt das Durchschnittsvermögen 530.243 Dollar und liegt somit beim Dreifachen des Medianvermögens von 183.339 Dollar. Da das Vermögen in Dollar gemessen wird, hat sich die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber Dollar und Euro um über 40 Prozent seit Beginn des Jahrtausends entsprechend erhöhend ausgewirkt. Das Finanzvermögen beträgt im Durchschnitt 70 Prozent, das Nettoimmobilienvermögen 30 Prozent. Darin enthalten sind etwa 25 Prozent aus der beruflichen Vorsorge. Zwar ist die Ersatzrate – also das Verhältnis von Rente zum letzten Lohn - im Vergleich zu den meisten OECD-Staaten eher tief, aber die Einkommen sind im Allgemeinen fast unbegrenzt nach oben versichert. Die staatliche Rentenversicherung liegt in der gleichen Größenordnung, beinhaltet aber im Gegensatz zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, eine reine Umverteilungskomponente für Einkommen oberhalb von ca. 250.000 Dollar, weil die Lohnbeiträge nach oben unbegrenzt sind. Mit einem Gini-Koeffizienten von 74,1 Prozent liegt die Schweiz in der Mitte aller aufgeführten Staaten, allerdings gehören der unteren Hälfte der Vermögenden auch nur 11,5 Prozent.