Markus M. Grabka ist Senior Researcher im Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin . Seine primären Forschungsinteressen liegen im Bereich der Einkommens- und Vermögensverteilung.



WirtschaftsWoche: Herr Grabka, gestern wurde Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ gefragt, ob er reich ist – was er trotz seines Monatsbruttogehalts von rund 16.000 Euro verneint hat. Dafür würde er auf Twitter teils heftig kritisiert. Zu Recht?

Markus M. Grabka: Es gibt in der Wissenschaft tatsächlich keine allgemein anerkannte Definition, was Reichtum ist beziehungsweise, wo Reichtum anfängt.