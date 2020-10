In den USA sieht es dagegen anders aus: Erneut kämpfen mit Joe Biden und Donald Trump zwei Millionäre um das Amt des Präsidenten. Warum sind die Amerikaner cooler, wenn es um Reichtum geht?

Auch das ist ein kultureller Unterschied. In den USA wird der eigene Erfolg, das, was man erreicht hat, öffentlich zelebriert. Es wird dort auch anerkannt, dass man durch Erfolg wohlhabend oder reich werden kann. In Deutschland wird das eher zurückhaltend betrieben – insbesondere, wenn es sich um sogenanntes altes Vermögen handelt. Das wird man selten so bewusst in der Öffentlichkeit wahrnehmen, sondern das wird eher dezenter zelebriert.