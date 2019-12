Vermögenssteuer SPD riskiert Zerreißprobe in Koalition

Unions-Haushälter Eckhardt Rehberg sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir brauchen keine Schulden, um unsere Vorhaben zu finanzieren.“ Es stünden mehrere Milliarden Euro für die Sanierung von Schulen, den Kitaausbau, Digitalisierung und Klimaschutz bereit. Doch in den Ländern seien im vergangenen Jahr zehn Prozent, in den Kommunen sogar 30 Prozent der Investitionsmittel nicht abgerufen worden. „Wir haben bei den Investitionen kein Finanzierungsproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.“



Außenminister Maas ging in einem anderen Thema auf Konfrontationskurs zur Union: Er kritisierte die von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer entfachte Debatte über eine stärkere Rolle der Bundeswehr. Militärisch Frieden zu schaffen, funktioniere nicht, sagte Maas. „Wir übernehmen Verantwortung. Aber wir übernehmen Verantwortung, verdammt nochmal, wenn es darum geht, am Verhandlungstisch nachhaltig Frieden zu sichern“, betonte Maas. „Denn Frieden wird dort gesichert und nicht auf den Schlachtfeldern dieser Welt.“ Kramp-Karrenbauer hatte im November gefordert, dass Deutschland gemeinsam mit seinen Partnern mehr Verantwortung übernehme und die Möglichkeit von Bundeswehreinsätzen in Asien angedeutet.