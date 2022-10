Vermögensteuer Die Vermögensteuer wird seit 1997 nicht mehr erhoben – und zwar aus gutem Grund!

Was haben die Vermögensteuer und der US-Schauspieler Bill Murray gemeinsam? Murray spielt in dem Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ einen Wetteransager, bei dem sich immer wieder der gleiche Tag wiederholt. In genau so einer Endlosschleife befindet sich der Ruf nach einer Vermögensteuer. Jetzt hat es SPD-Chefin Saskia Esken mal wieder getan: Sie fordert eine „solidarische Vermögensabgabe“ – und will das Geld in den Wiederaufbau der Ukraine stecken.