Vermögensübertrag: Weniger vererbtes oder verschenktes Vermögen in Deutschland

Nach dem Spitzenwert 2021 wird weniger Vermögen in Deutschland vererbt oder verschenkt. Bei den Finanzverwaltungen wurden im vergangenen Jahr Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 101,4 Milliarden Euro veranlagt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das sind 14,0 Prozent weniger als 2021, in dem ein Höchstwert seit 2009 erreicht wurde.