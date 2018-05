Umweltministerin will kein generelles Plastik-Verbot

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat sich gegen ein generelles Verbot von Plastik ausgesprochen, will aber dessen Verwendung als Verpackungsmaterial massiv zurückdrängen. "Ich bin nicht für ein Verbot von Plastik generell", sagte sie am Montag im ARD-Morgenmagazin. Plastik sei ein sehr wertvoller Stoff und werde in vielen Bereichen, etwa der Medizin, gebraucht. Aber der Gebrauch als Verpackungsstoff müsse zurückgedrängt werden. "Es darf kein Plastik mehr eingesetzt werden, das nicht recycelbar ist", forderte Schulze.