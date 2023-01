Verpressung von Treibhausgas in Deutschland „Es ist so sicher, dass ich drüber wohnen würde“

Das wirkt aufwendig. Welche Wege und Kosten muss man kalkulieren?

Die Abscheidung an der Quelle, also beispielsweise am Zementwerk, ist in der ganzen Kette das Teuerste. Da wird das CO2 förmlich rausgewaschen. Der Transport geht am einfachsten über Pipelines. Bei den bestehenden Pilotanlagen werden Schiffe eingesetzt. Irgendwann aber schaffen das Schiffe nicht mehr. Das Pipeline-System gibt es aber noch nicht. Eine solche Pipeline zu bauen kostet pro Kilometer etwa eine Million Euro. Und es kostet ungefähr 20 bis 30 Euro, um eine Tonne CO2 am Ort, wo es in großen Mengen entsteht abzuscheiden, also bei Zementwerken oder in der Stahlindustrie.