Verschärfung des Kartellrechts Lindner stützt Habecks Pläne: Gemeinsam gegen Ölkonzerne

Angesichts hoher Spritpreise will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) das Wettbewerbsrecht verschärfen und dem Kartellamt mehr Eingriffsmöglichkeiten geben, um etwa gegen Mineralölkonzerne effektiver vorgehen zu können. Der Grünen-Politiker monierte am Wochenende, dass der von der Bundesregierung beschlossene Tankrabatt nicht richtig wirke. Den Kartellwächtern will er einem Positionspapier zufolge mehr Möglichkeiten an die Hand geben, Gewinne abzuschöpfen, wenn Unternehmen ihre Marktmacht missbrauchen. Als letztes Mittel sollen auch Zerschlagungen möglich werden. FDP-Chef Christian Lindner signalisiert Unterstützung für die von Habeck vorgelegten Vorschläge: "Die Richtung stimmt", sagte Bundesfinanzminister Lindner am Sonntagabend im ZDF. Das Kartellamt müsse in der Lage sein, Märkte auch zu kontrollieren.