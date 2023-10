Verschleppt in Gazastreifen Familie von Shani Louk fordert mehr Unterstützung

14. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Shani Louks Tante Orly Louk zeigt ein Foto ihrer 22-jährigen Nichte. Die Familie verlangt von der Bundesregierung mehr Einsatz. Bild: Bild: dpa

Die Mutter der mutmaßlich von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppten Deutschen Shani Louk erhofft sich mehr Einsatz der Bundesregierung für die Geiseln. „Wir hoffen, dass jetzt mehr gemacht wird”, sagte Ricarda Louk nach dem Treffen mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Israel. „Es war sehr gut, dass sie hier war in unserem Land”, sagte Louk der dpa. Baerbock hatte sich am Freitag mit Familien der Geiseln getroffen. „Sie hat sich die Geschichten angehört, war sehr betroffen.”