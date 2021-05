Verschuldung der Bundesländer So hoch sind die Schulden der Bundesländer in Deutschland

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren die Länder 2020 in Höhe von insgesamt 635,8 Milliarden Euro verschuldet, also 9,9 Prozent beziehungsweise 57,1 Milliarden Euro mehr als Ende 2019. Die Verschuldung ist in allen Ländern gestiegen. Aber vor allem in Sachsen: In Höhe von 344 Prozent (siehe Abbildung). Danach folgt Bayern mit einem Plus von 38,0 Prozent und auch Bremen steigt um 31 Prozent. Die geringste Zunahme ist in Sachsen-Anhalt mit gerademal 1,6 Prozent. Aber auch Rheinland-Pfalz ist nur um 3,4 Prozent gestiegen und Schleswig-Holstein um 3,9 Prozent. Die Länder mit den höchsten absoluten Zuwächsen sind Bremen in Höhe von 9,3 Milliarden Euro, Nordrhein-Westfalen mit 8,3 Milliarden Euro und Niedersachsen mit 6,8 Milliarden Euro.