Versicherung Krankenkassenbeitrag steigt 2023 auf Rekordhöhe

Durch die Anhebung des Zusatzbeitrags wird zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent erstmals in der GKV-Geschichte die 16-Prozent-Marke überschritten. Dies soll helfen, eine Finanzierungslücke von rund 17 Milliarden Euro zu schließen, für die Lauterbach seinen Amtsvorgänger Jens Spahn (CDU) verantwortlich machte. „Ich habe dieses Defizit im wesentlichen geerbt von meinem Vorgänger“, sagte Lauterbach. Dieser habe teure Leistungsausweitungen vorgenommen und auf Strukturreformen verzichtet. Er habe die GKV „in einem sehr schwierigen Zustand vorgefunden“, sagte Lauterbach, der in der großen Koalition mit Spahn als Minister als gesundheitspolitischer Sprecher der SPD Einfluss genommen hatte. Sein Vorschlag gehe nun in die Ressortabstimmung. Finanzminister Christian Lindner (FDP) habe bereits zugestimmt.