Versicherungen Große Krankenkassen erhöhen den Beitrag zum Jahreswechsel

Dazu gehören nach eigenen Angaben die ostdeutsche AOK Plus und die AOK Sachsen-Anhalt, die einen solchen Schritt vor der entscheidenden Sitzung des Verwaltungsrates nicht ausschließen will. Die AOK Plus gehört mit einem Beitragssatz von 15,2 Prozent des Einkommens zu den günstigeren Kassen, die AOK Sachsen-Anhalt hat den günstigsten Satz mit 14,6 Prozent. Im Schnitt verlangten die gesetzlichen Versicherungen mit mehr als 70 Millionen Versicherten einen Satz von 15,7 Prozent.