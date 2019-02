 Versorgung: Chef des Industrieverbands warnt vor Klimapolitik zu Lasten der Wirtschaft

Die CSU-Spitze will am Vormittag mit Kempf über die allgemeine Lage der Branche, die Energieversorgung und die Digitalisierung in Deutschland sprechen. Auch CSU-Chef Markus Söder hatte sich in den vergangenen Wochen wiederholt skeptisch über den bis spätestens 2038 geplanten Kohleausstieg geäußert.