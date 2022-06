Versorgungskrise Habeck wirbt mit neuer Kampagne für das Energiesparen

Mit einer neuen Kampagne unter dem Motto „80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel“ wirbt Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) für das Energiesparen. „Machen Sie mit“, warb Habeck zur Vorstellung der Kampagne am Freitag in Berlin. „Wer Energie spart, hilft, dass Deutschland unabhängiger von russischen Importen wird und tut was fürs Klima.“