Versorgungssicherheit Alarmstufe Rot: Wie Deutschland 2018 die Gaskrise probte – und dramatische Folgen erlebte

Wenn russisches Gas von heute auf morgen nicht mehr geliefert wird, müssten „ganze Industriezweige ihre Arbeit einstellen“, sagte Olaf Scholz (SPD) am Sonntagabend bei „Anne Will“ , eine „erhebliche Wirtschaftskrise" würde ausgelöst, erklärte er in der ARD-Sendung. Die Lükex-Auswertung zeigt konkret, was er angedeutet hat.