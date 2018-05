Die Begründung: Es gebe „schwerwiegende Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit“ der Höhe der Zinsen. Die Finanzrichter begründen dies mit der „realitätsfernen Bemessung des Zinssatzes, die den allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes verletze“. Der gesetzlich festgelegte Zinssatz überschreite den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität erheblich, da sich im Streitzeitraum ein niedriges Marktzinsniveau strukturell und nachhaltig verfestigt habe.



Eine sachliche Rechtfertigung für die Zinshöhe gibt es den Richtern zufolge nicht. Erwägungen wie Praktikabilität und Verwaltungsvereinfachung für die Finanzämter lassen sie angesichts der „auf moderner Datenverarbeitungstechnik gestützten Automation in der Steuerverwaltung“ nicht gelten. Der Sinn und Zweck der Verzinsungspflicht bestehe darin, den Nutzungsvorteil wenigstens zum Teil abzuschöpfen, den der Steuerpflichtige dadurch erhalte, dass er während der Dauer der Nichtentrichtung über eine Geldsumme verfügen könne. Dieses Ziel sei wegen des strukturellen Niedrigzinsniveaus im typischen Fall für den Streitzeitraum nicht erreichbar. Die realitätsferne Bemessung der Zinshöhe wirke, so die Richter, in Zeiten eines strukturellen Niedrigzinsniveaus wie ein rechtsgrundloser Zuschlag auf die Steuerfestsetzung.