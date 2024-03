Versprochenes Wachstum Wunde Wirtschaft statt Wirtschaftswunder

„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“ Der Satz wird dem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer zugeschrieben. Jeder Kanzler muss sich zumindest aber an den Ergebnissen dessen messen lassen, was er versprochen hat. Adenauer regierte immerhin in Zeiten des Wirtschaftswunders. Das bedeutete im Schnitt ein Plus von jährlich acht Prozent und Vollbeschäftigung. Das brachte Wohlstand in weite Teile der Gesellschaft.