Die Zahl der nach dem Terroralarm in Gewahrsam genommenen Verdächtigen erhöhte sich damit auf fünf. Am Sonntagmorgen waren bereits drei Männer im Zusammenhang mit möglichen Anschlagsplänen in Duisburg, Herne und in Nörvenich im Kreis Düren in Gewahrsam genommen worden. Nach neueren Angaben der Polizei handelte es sich um einen 25-Jährigen, einen 30-Jährigen und einen 38-Jährigen. Sie seien „tadschikischer bzw. usbekischer Staatsangehörigkeit”.