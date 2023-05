Verteidigung Bundeswehr will Tiger-Kampfhubschrauber langfristig ersetzen

13. Mai 2023 | Quelle: dpa

Kampfhubschrauber vom Typ «Eurocopter Tiger» bei einer Ausbildungs- und Lehrübung in Niedersachsen. Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung will sich nicht mehr an der Modernisierung der pannenanfälligen Tiger-Kampfhubschrauber beteiligen. Untersuchungen hätten ergeben, „dass eine Teilnahme am Tiger-MK-III-Programm hinsichtlich Kosten und Zeit hochrisikobehaftet wäre”, erklärte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Samstag auf Anfrage zu einem entsprechenden Bericht der „Süddeutschen Zeitung”. Mit dem Tiger-Mk-III-Programm, zu dem sich Spanien und Frankreich als weitere Nutzernationen bereits bekannt haben, sollten die Hubschrauber grundlegend technisch überarbeitet werden.