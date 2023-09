Verteidigung Deutschland unterzeichnet Kauf israelischer Raketenabwehr

28. September 2023 | Quelle: dpa

Eine «Arrow-3»-Abfangrakete startet von einem israelischen Militärstützpunkt an der Mittelmeerküste. Bild: Bild: dpa

Israel und Deutschland unterzeichnen an diesem Donnerstag eine Absichtserklärung über den Kauf des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3 durch Berlin. An der Zeremonie in der deutschen Hauptstadt nehmen der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie sein israelischer Amtskollege Joav Galant teil. Mit der Unterzeichnung geben beide Länder grünes Licht für den Beginn der Produktion. Der Kauf des Raketenabwehrsystems ist eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.