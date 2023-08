Verteidigung Immer weniger Deutsche wollen zur Bundeswehr

02. August 2023 | Quelle: dpa

Reservisten auf einem Übungsplatz der Bundeswehr in Baden-Württemberg. Bild: Bild: dpa

Verteidigungsminister Pistorius will sich am Mittwoch über die Personalgewinnung der Bundeswehr informieren – denn die Karriere bei den deutschen Streitkräften hat offenbar an Attraktivität verloren.